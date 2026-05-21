ROMA, 21 MAG - Maggioranza al lavoro sulla legge elettorale, in vista della presentazione del testo base che arriverà al termine della discussione generale. Secondo quanto si apprende, il "Bignami-bis" conterrà già le correzioni al primo testo depositato in commissione Affari costituzionali concordate dal centrodestra nei vertici a Palazzo Chigi. La soglia oltre la quale scatterà il premio di maggioranza verrebbe innalzato dal 40% al 41 o più probabilmente 42%. Si abbasserebbe alla Camera da 230 a 220-222 il tetto massimo di seggi che una coalizione può ottenere grazie al premio, che resterebbe di 70 (e 35 al Senato). Nel testo base dovrebbe già essere inclusa anche la previsione di assegnazione dei seggi tutta proporzionale in caso di risultato difforme tra le due Camere. Dovrebbe essere eliminato, invece, il meccanismo del ballottaggio.
Maggioranza prepara il testo base della legge elettorale, verso premio dal 42%
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