Mafia: 19 arresti nel Palermitano

PALERMO, 04 MAR - I carabinieri del comando provinciale di Palermo con lo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, dal nucleo cinofili con supporto aereo garantito dal 9° nucleo elicotteri, hanno eseguito 19 provvedimenti cautelari in carcere emessi gip su richiesta della Dda. Gli arrestati sono indagati per associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, lesioni personali, minacce, incendio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, trasferimento fraudolento di valori, furto in abitazione, favoreggiamento personale, turbata libertà degli incanti, commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa condotta dal reparto territoriale dei carabinieri di Termini Imerese dall'anno 2015 al 2022, di monitoraggio del mandamento mafioso di Trabia, con particolare riferimento alle famiglie di Termini Imerese, Caccamo, Trabia, Vicari e Cerda - Sciara. Sono state ricostruite estorsioni a commercianti e imprenditori. E' stato rifedinito l'organigramma del mandamento mafioso di Trabia e delle famiglie ad esso collegate, individuandone vertici e reggenti, per impedirne la riorganizzazione.