Maduro si allena in carcere 'come un atleta' in attesa dell'udienza di giovedì

CARACAS, 23 MAR - L'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro si allena quotidianamente nella prigione federale di New York dove è detenuto, in attesa della prossima udienza negli Stati Uniti per una serie di accuse legate al narcotraffico. Lo ha riferito suo figlio Nicolás Maduro Guerra, durante una manifestazione a Caracas a sostegno della sua liberazione. "Il presidente Nicolás Maduro e Cilia Flores (sua moglie), rapiti negli Stati Uniti, stanno benissimo, hanno molta forza e tanto coraggio", ha detto il figlio che è anche deputato in dichiarazioni al canale chavista Telesur. "Vedremo un presidente magro e atletico, che si allena ogni giorno", ha aggiunto, aggiungendo che appare "più magro e in forma, proprio come un atleta". L'ex leader venezuelano è detenuto nel Metropolitan Detention Center, dove è stato trasferito dopo la cattura avvenuta il 3 gennaio in un'operazione militare statunitense. Maduro e Cilia Flores dovranno comparire il 26 marzo davanti a un tribunale federale di New York, dopo essersi dichiarati non colpevoli delle accuse.