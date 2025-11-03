Maduro, nessuno ci toglierà la nostra democrazia

CARACAS, 03 NOV - "La nostra Democrazia è la più avanzata del pianeta. Sì, siamo un popolo istruito, colto, patriottico, coraggioso e consapevole dei propri diritti. Niente e nessuno ci toglierà l'opportunità di vivere e di essere parte del 'Secolo dei Popoli'. Lo afferma il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in un video pubblicato stamani su Telegram. Dopo le dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump, su piani di attacco terrestri, la domenica era trascorsa senza che Maduro o altri alti vertici del governo facessero interventi pubblici.