Maduro, nessuno ci toglierà la nostra democrazia
epaselect epa12494376 A member of Venezuela's Bolivarian Militia stands guard during a pro-government demonstration in Caracas, Venezuela, 30 October 2025. Supporters of President Nicolas Maduro marched against the US military deployment in the Caribbean Sea, which Washington says targets drug trafficking. Maduro claims the mission is a cover to remove him from power. EPA/RONALD PENA R
CARACAS, 03 NOV - "La nostra Democrazia è la più avanzata del pianeta. Sì, siamo un popolo istruito, colto, patriottico, coraggioso e consapevole dei propri diritti. Niente e nessuno ci toglierà l'opportunità di vivere e di essere parte del 'Secolo dei Popoli'. Lo afferma il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in un video pubblicato stamani su Telegram. Dopo le dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump, su piani di attacco terrestri, la domenica era trascorsa senza che Maduro o altri alti vertici del governo facessero interventi pubblici.
