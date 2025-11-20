Maduro, 'fucili e missili pronti a difendere il Paese'

CARACAS, 20 NOV - "Fucili e missili sono pronti per essere schierati nel Mar dei Caraibi per difendere l'asse Caracas-La Guaira", ha dichiarato il presidente venezuelano Nicolás Maduro durante un evento in cui ha supervisionato un dispiegamento di armamenti nello stato di La Guaira, sede del principale porto e aeroporto internazionale del Paese, situato a 40 chilometri da Caracas. La manovra militarizza la principale via di accesso alla capitale dalla costa centrale di fronte a presunte minacce esterne.