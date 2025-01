Maduro firma il decreto per riformare la Costituzione di Chávez

CARACAS, 15 GEN - Il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ha firmato un decreto per creare una Commissione per riformare la Costituzione chavista del 1999. La Commissione nazionale per la riforma costituzionale, questo il nome ufficiale, è presieduta da Tarek William Saab, il procuratore generale del paese sudamericano, e tra i suoi membri annovera la vicepresidente e ministro del Petrolio, Delcy Rodríguez, e la first lady Cilia Flores. "È moralmente ed eticamente qualificato, ha le conoscenze e farà un ottimo lavoro", ha detto Maduro di Saab durante il suo messaggio annuale al teatro Teresa Carreño. Maduro ha spiegato che con questa riforma si cerca "la costruzione del nuovo Stato, per definire chiaramente il profilo della società che vogliamo dal punto di vista culturale e istituzionale, e per gettare le basi più chiare, potenti e luminose della nuova economia autosufficiente, non dipendente, diversificata e produttrice di ricchezza che soddisfa i bisogni del popolo venezuelano".