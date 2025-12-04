Maduro: con Trump ho avuto una telefonata rispettosa e cordiale

CARACAS, 03 DIC - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con il suo omologo americano Donald Trump, nel mezzo della crisi in corso tra i due Paesi. "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Posso dire che la conversazione è stata rispettosa e persino cordiale", ha detto Maduro alla televisione di Stato venezuelana. "Andrò oltre - ha continuato il leader di Caracas -. Se questa chiamata significa che stiamo compiendo passi verso un dialogo rispettoso da Stato a Stato, da Paese a Paese, allora benvenuti al dialogo e alla diplomazia, perché cercheremo sempre la pace. Nei miei sei anni da ministro degli Esteri ho imparato la prudenza diplomatica. Quando sorgono questioni importanti, devono essere gestite con discrezione, finché non vengono concluse". In merito alla conversazione telefonica di domenica con Maduro, Trump da parte sua proco prima aveva detto: "Non direi che sia andata bene o male. È stata una telefonata".