Madrid, 'fiducia nella giustizia e presunzione d'innocenza per Zapatero'

MADRID, 19 MAG - Un messaggio di "tranquillità, fiducia, prudenza e rispetto del principio di presunzione di innocenza" è stato trasmesso oggi a nome del governo dalla portavoce, Elma Saiz, in relazione all'implicazione dell'ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero nel cosidetto 'caso Plus Ultra' , convocato in tribunale il prossimo 2 giugno in veste di indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di inflenze e falso documentale. La portavoce ha esortato ad avere "fiducia" nella giustizia. "Dal punto di vista personale nutro tanto affetto per Zapatero quanta avversione ha per lui la destra", ha detto Saiz interrogata al riguardo nella conferenza stampa successiva all'odierno Cdm, nel mettere in evidenza che l'inchiesta "conosciuta oggi parte da una denuncia di un'organizzazione ultrà come Manos Limpas', sedicente sindacato di estrema destra. "Dal punto di vista politico, voglio ricordare che José Luis Rodriguez Zapatero è stato il presidente che ha comportato la più grande trasformazione sociale del nostro Paese", ha anche detto la portavoce, nel ricordate che il leader socialista "è stato il presidente che ha sconfitto Eta", l'organizzazione secessionista armata del Paese Basco.