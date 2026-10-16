BRUXELLES, 16 OTT - La Francia sta "lavorando per aiutare l'Ucraina a rafforzare la propria capacità di difesa grazie alle immagini satellitari e ai sistemi di allerta precoce, che sono assolutamente indispensabili. E l'Europa dispone di soluzioni in questo ambito". Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.
Macron, 'sosterremo difesa di Kiev con immagini satellitari e allerta precoce'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...