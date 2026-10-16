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Macron, 'sosterremo difesa di Kiev con immagini satellitari e allerta precoce'

BRUXELLES, 16 OTT - La Francia sta "lavorando per aiutare l'Ucraina a rafforzare la propria capacità di difesa grazie alle immagini satellitari e ai sistemi di allerta precoce, che sono assolutamente indispensabili. E l'Europa dispone di soluzioni in questo ambito". Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.

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