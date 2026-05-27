Macron, 'Oslo aderisce alla deterrenza nucleare avanzata francese'

PARIGI, 27 MAG - La Norvegia ha deciso di aderire alla "deterrenza nucleare avanzata" proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato oggi il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Store. "La Francia sta ora aprendo un dialogo con i suoi stretti alleati su come le sue armi nucleari possano contribuire alla sicurezza europea e alla deterrenza contro le minacce militari", ha dichiarato il leader norvegese al palazzo dell'Eliseo, a fianco del presidente francese, confermando che Oslo desidera essere associata a "partner come la Polonia, il Regno Unito, la Germania e i Paesi nordici"