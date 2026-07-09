PARIGI, 10 LUG - "Orgoglio per i nostri Bleus. Congratulazioni al Marocco, immenso avversario questa sera come quattro anni fa. La Francia è in semifinale con brio e fraternità": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X dopo la qualificazione dell'Equipe de France in semifinale ai Mondiali di Calcio 2026.
Macron, orgoglio per i Bleus, in semifinale con brio e fraternità
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