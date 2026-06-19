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Macron, 'gli europei al tavolo dei negoziati, Costa avrà un ruolo se definito'

BRUXELLES, 19 GIU - "Gli europei non sono mediatori. Ci possono essere state potenze, a volte amiche, che si sono poste come mediatori nel conflitto. Noi non siamo mediatori. Siamo al fianco dell'Ucraina. Le forniamo aiuti e sostegno. Abbiamo sanzionato la Russia. Il giorno in cui si terranno i negoziati, gli europei devono essere al tavolo perché è nell'interesse dell'Europa". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue. "L'Ue deve essere rappresentata e il presidente Costa, se le sue competenze saranno definite, avrà un ruolo. Tuttavia, anche gli Stati membri avranno il loro ruolo", ha evidenziato.

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