BRUXELLES, 19 GIU - "Gli europei non sono mediatori. Ci possono essere state potenze, a volte amiche, che si sono poste come mediatori nel conflitto. Noi non siamo mediatori. Siamo al fianco dell'Ucraina. Le forniamo aiuti e sostegno. Abbiamo sanzionato la Russia. Il giorno in cui si terranno i negoziati, gli europei devono essere al tavolo perché è nell'interesse dell'Europa". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue. "L'Ue deve essere rappresentata e il presidente Costa, se le sue competenze saranno definite, avrà un ruolo. Tuttavia, anche gli Stati membri avranno il loro ruolo", ha evidenziato.
Macron, 'gli europei al tavolo dei negoziati, Costa avrà un ruolo se definito'
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