PARIGI, 29 GIU - Il presidente francese Emmanuel Macron è ricomparso oggi con i famosi occhiali da aviatore stile 'Top Gun' con i quali aveva attirato l'attenzione di tutto il mondo indossandoli per la prima volta in pubblico al Forum di Davos, lo scorso gennaio. Allora, la spiegazione fu che il presidente francese aveva "un problema a un occhio". Anche oggi, dall'entourage, si apprende che il motivo è lo stesso. Macron si è ripresentato con gli occhiali da aviatore uscendo nel cortile dell'Eliseo per accogliere il sultano dell'Oman, Haitham bin Tarik, verso mezzogiorno. Qualcuno ha pensato al troppo sole nel giugno di tutti i record di caldo, ma l'entourage del presidente ha ribadito che si tratta di un problema all'occhio come a gennaio, senza fornire ulteriori dettagli. Come a Davos, il presidente ha continuato a indossare gli occhiali anche all'interno del palazzo dell'Eliseo, durante la cerimonia di firma di intese con il sultano, e successivamente in un hotel che ospitava il forum economico Francia-Oman. I social di tutto il mondo avevano rilanciato, in occasione di Davos, le immagini di Macron con gli occhiali dalle lenti blu, oltre che per la pronuncia dell'espressione inglese "for sure" (certamente) ripetuta e sottolineata più volte nel suo discorso mentre i rapporti con Donald Trump erano al massimo della tensione. Trump, successivamente, contribuì a rendere popolari gli occhiali di Macron, ironizzando sul presidente francese che faceva il "duro" con lui esibendo "i suoi begli occhiali da sole".
Macron di nuovo con gli occhiali Top Gun, 'ancora un problema all'occhio'
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