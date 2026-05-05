Machado mira a elezioni in Venezuela entro un anno e guarda agli Usa

CARACAS, 05 MAG - Dopo aver rotto gli indugi annunciando la sua candidatura, la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha affermato che l'obiettivo adesso è quello di fissare un cronogramma elettorale per arrivare alle elezioni "entro 12 mesi". "L'unico modo per contenere l'attuale malcontento in Venezuela per la crisi economica e le perduranti violazioni ai diritti civili e umani è avviare un processo elettorale che restituisca legittimità al governo e crediamo che questo debba avvenire entro un massimo di 12 mesi", ha detto la premio Nobel per la Pace 2025 in un intervento al Milken Institute, il think tank conservatore fondato dal finanziere Usa Michael Milken. Secondo Machado tuttavia, sarà necessario forzare l'attuale governo ad interim di Delcy Rodríguez. "Non faranno nulla per volontà propria, la pressione deve venire da fuori", ha detto Machado in chiara allusione al governo di Donald Trump. La leader di Vente Venezuela parla anche della possibilità di avviare una "transizione negoziata" con l'attuale governo, ma assicura che "il proceso di riconciliazione non garantirà l'impunità a coloro che hanno violato diritti umani".