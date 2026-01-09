Giornale di Brescia
Machado, 'le liberazioni vincono il silenzio e la paura in Venezuela'

CARACAS, 08 GEN - Un messaggio di riconoscimento, memoria e speranza. È quello che María Corina Machado ha rivolto ai familiari dei prigionieri politici liberati oggi, in un audio diffuso sulle sue reti social. La leader dell'opposizione venezuelana ha evocato una "verità perseguitata e silenziata per anni" che oggi riesce finalmente a farsi strada "nonostante l'arbitrio, la crudeltà e la paura". Machado ha ricordato il peso sopportato dalle famiglie dei detenuti, segnate da "condanne che non figuravano in alcun fascicolo", fatta di attesa, silenzio e resistenza quotidiana. "Siete stati fortezza quando mancava la libertà, dignità quando l'ingiustizia dilagava e speranza quando il tempo cercava di trasformarsi in punizione", ha detto, sottolineando che nulla potrà restituire gli anni rubati né cancellare le assenze e le notti interminabili. Secondo la Nobel per la Pace, le liberazioni rappresentano un atto di "restituzione morale" e la conferma che "l'ingiustizia non è eterna" e che la verità, anche quando ferita, finisce per emergere. "Non ci fermeremo finché tutti i prigionieri non saranno liberi", ha concluso, ribadendo l'impegno per una Venezuela pienamente democratica e libera e inviando alle famiglie "ammirazione e affetto", nel segno dell'unità e della fede.

CARACAS

