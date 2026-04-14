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Machado incontra Macron che dà il suo sostegno alla transizione in Venezuela

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CARACAS, 13 APR - La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, insignita del Premio Nobel per la Pace, ha incontrato a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron nell'ambito del suo tour europeo volto a raccogliere sostegno internazionale per una transizione democratica nel Paese sudamericano. Macron ha reso noto su X di aver ricevuto Machado, sottolineando che il colloquio si è concentrato "sull'impegno per la libertà e sull'importanza di una transizione democratica, pacifica e rispettosa della volontà del popolo venezuelano". Il presidente francese ha accompagnato il messaggio con una fotografia dell'incontro. Machado ha quindi ringraziato pubblicamente Macron e il popolo francese "per il fermo sostegno alla democrazia e alla libertà del Venezuela", aggiungendo: "Abbiamo attraversato un cammino lungo e doloroso, ma siamo ormai molto vicini alla libertà". La dirigente ha avviato oggi la sua tournée europea: mercoledì sarà ricevuta all'Aia dal premier Rob Jetten, mentre il 18 aprile a Madrid incontrerà esponenti del Partito Popolare e di Vox.

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