Machado, 'in Venezuela si torna al voto, rientro tra poche settimane'

CARACAS, 01 MAR - La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha diffuso un videomessaggio sui social in cui annuncia che "si torna a votare" e che farà ritorno in Venezuela "tra poche settimane". Nel suo intervento, Machado ha definito "inarrestabile" la transizione verso la democrazia, sostenendo che il governo di Nicolás Maduro è stato "sconfitto politicamente ed elettoralmente". La Nobel per la Pace 2025 ha riferito di incontri negli Stati Uniti con il presidente Donald Trump, parlamentari e rappresentanti di organismi internazionali, per rafforzare il sostegno a un nuovo processo elettorale. Tra le priorità indicate, "l'unità dei venezuelani", un "grande accordo nazionale" per garantire governabilità e la preparazione di "una nuova e gigantesca vittoria elettorale". Machado ha infine invitato gli esuli a rientrare per "ricostruire il Paese" e assicurare una transizione "ordinata, sostenibile e definitiva".