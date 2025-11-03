Machado, 'i venezuelani sostengono il presidente Trump'

CARACAS, 03 NOV - In un'intervista a Fox News, la leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado ha affermato che la maggioranza dei suoi connazionali sostiene le azioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro i cartelli della droga e la pressione nei confronti di Nicolás Maduro. "Il popolo venezuelano — ha detto — appoggia pienamente il presidente Trump e la sua strategia perché lottiamo da 26 anni per liberare il nostro Paese"."Ora abbiamo l'opportunità di fermare questa guerra", ha aggiunto nell'intervista condotta da Laura Trump, nuora del leader statunitense.