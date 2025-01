Machado: 'I venezuelani hanno dimostrato come si batte la paura'

CARACAS, 09 GEN - In un breve messaggio pubblicato sul suo account X, la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha fatto riferimento per la prima volta al suo arresto a Caracas e alle proteste registrate in tutto il Paese sudamericano. "Oggi il popolo coraggioso (è un riferimento all'inno nazionale venezuelano, ndr) ha dimostrato come superare la paura! Non mi sono mai sentita così orgogliosa di essere venezuelana. Grazie, grazie a tutti i cittadini che sono scesi in piazza per rivendicare la nostra vittoria il 28 luglio e raccoglierla", ha detto la Machado. La 57enne avvocatessa ha poi aggiunto: "Il mio pensiero va al venezuelano a cui hanno sparato mentre le forze repressive del regime mi arrestavano. Ora sono in un posto sicuro e con più determinazione che mai per continuare con voi fino alla fine. Domani vi racconterò cosa è successo oggi e cosa accadrà. Il Venezuela sarà libero! Gloria al popolo coraggioso", ha concluso la Machado.