Machado frena su proposta Petro di processare Maduro in Venezuela

CARACAS, 28 GEN - La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha espresso riserve sulla proposta del presidente colombiano Gustavo Petro di sottoporre Nicolás Maduro a un processo al di fuori del sistema giudiziario statunitense, ipotizzando il ricorso alla giustizia del Venezuela. Maduro è stato arrestato dalle autorità Usa il 3 gennaio scorso e, secondo Machado, il punto cruciale resta la mancanza di garanzie di indipendenza della giustizia venezuelana. In dichiarazioni ai media riportate da Infobae, l'esponente dell'opposizione ha affermato che nel Paese i giudici non godono di una reale autonomia e sono esposti a pressioni e ritorsioni personali qualora adottino decisioni contrarie agli interessi del potere politico. A sostegno delle sue critiche alla proposta di Petro, la Nobel per la Pace 2025 Machado ha ricordato il caso della giudice María Lourdes Afiuni, arrestata a Caracas nel 2009 dopo aver concesso una liberazione condizionale in applicazione della legge, episodio più volte richiamato da organizzazioni internazionali come emblematico delle interferenze sul sistema giudiziario. Da qui, ha concluso, l'interrogativo sulla reale possibilità di garantire un processo imparziale a Maduro in Venezuela.