NEW YORK, 09 OTT - L'uragano Isaias si rafforza e diventa categoria 3 mentre si avvicina agli Stati Uniti. Le evacuazioni in diversi stati, fra cui Alabama e Florida, sono già in corso nell'area del Golfo del Messico in vista di quando toccherà terra nelle prossime ore.
L'uragano Isaias si rafforza a categoria 3, evacuazioni in Alabama e Florida
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