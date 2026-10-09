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L'uragano Isaias si rafforza a categoria 3, evacuazioni in Alabama e Florida

NEW YORK, 09 OTT - L'uragano Isaias si rafforza e diventa categoria 3 mentre si avvicina agli Stati Uniti. Le evacuazioni in diversi stati, fra cui Alabama e Florida, sono già in corso nell'area del Golfo del Messico in vista di quando toccherà terra nelle prossime ore.

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