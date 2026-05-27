Lupi, io candidato a Milano? Partiamo dai programmi non dai nomi

ROMA, 27 MAG - "La partita di Milano è aperta, nel senso che mi sembra che abbiano accolto la proposta che come Noi Moderati abbiamo fatto. Ora ci ritroveremo a parlare di programma serio". Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, ospite a Start su Sky TG24. Alla domanda se sarà in campo per il comune di Milano, ha risposto: "Se si parte dal candidato alla fine non si arriva da nessuna parte. Partiamo dai programmi e poi vedremo di trovare il candidato giusto".