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Lunghe code ai seggi in Georgia, New York, Michigan e Pennsylvania

ROMA, 03 NOV - Gli americani si stanno recando alle urne in tutta la parte orientale degli Stati Uniti per esprimere il proprio voto di Midterm e si registrano lunghe code ai seggi elettorali in stati come New York, Georgia, Michigan e Pennsylvania. Lo riportano alcuni media internazionali, come SkyNews, mostrando le foto delle persone in fila in diverse località degli States.

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