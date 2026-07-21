BRASILIA, 20 LUG - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha sfidato il segretario di Stato Usa Marco Rubio ad andare in Brasile per sostenere la candidatura del suo principale avversario, Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. "Se Rubio vuole venire a sostenere il mio avversario, venga, apra pure il comitato elettorale, perché sconfiggeremo tutti in difesa della democrazia", ha detto durante la convenzione nazionale del Partito democratico laburista (Pdt), che ha ufficializzato il proprio sostegno alla sua candidatura per la rielezione. Il leader del Partito dei Lavoratori ha collegato la sfida alle tensioni con Washington dopo l'imposizione dei nuovi dazi Usa sui prodotti brasiliani, ribadendo la centralità della "sovranità nazionale". "Qui decidiamo noi cosa fare", ha affermato, accusando chi si rivolge all'estero per chiedere pressioni contro il Brasile. Nel suo intervento il presidente ha anche criticato il clima politico degli ultimi anni, sostenendo che il Paese rimpiange un'epoca in cui la politica aveva "decenza e rispetto per il popolo brasiliano". Il Pdt è il primo partito a ufficializzare l'adesione alla coalizione guidata dal Pt, che ha già incassato il sostegno delle altre principali forze della sinistra.
Lula sfida Rubio, 'venga in Brasile, batteremo tutti' contro il fronte Bolsonaro
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