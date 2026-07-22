PARIGI, 22 LUG - L'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea (Easa) ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare la Giordania, Paese bersaglio di attacchi da parte dell'Iran. "I ricorrenti attacchi missilistici iraniani - e, in misura minore, quelli con droni - contro obiettivi in Giordania, unitamente all'attivazione dei sistemi di difesa aerea, comportano un rischio maggiore", ha dichiarato l'Easa in una comunicazione rivolta alle compagnie aeree.
L'Ue sconsiglia alle compagnie aeree di sorvolare la Giordania
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