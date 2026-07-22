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L'Ue sconsiglia alle compagnie aeree di sorvolare la Giordania

PARIGI, 22 LUG - L'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea (Easa) ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare la Giordania, Paese bersaglio di attacchi da parte dell'Iran. "I ricorrenti attacchi missilistici iraniani - e, in misura minore, quelli con droni - contro obiettivi in Giordania, unitamente all'attivazione dei sistemi di difesa aerea, comportano un rischio maggiore", ha dichiarato l'Easa in una comunicazione rivolta alle compagnie aeree.

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