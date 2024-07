Lombardia approva l'assestamento di bilancio 'senza nuove tasse'

MILANO, 25 LUG - Il Consiglio regionale della Lombardia, con 47 voti favorevoli, 27 contrari, ha approvato l'assestamento al bilancio 2024 senza "nessuna nuova tassa" e "nessun aumento di tasse per i cittadini". Sulla salute viene incrementato di 250 milioni il fondo sanitario per la parte corrente 2024 e vengono allocati 90 milioni sul triennio per progetti infrastrutturali. L'approvazione dell'assestamento è arrivata dopo tre giorni di sessione di bilancio e in seguito a un accordo tra maggioranza e opposizione che ha portato alla fine dell'ostruzionismo delle minoranze che avevano presentato oltre 3mila emendamenti. Tra i punti di convergenza l'impegno del centrodestra a investire 30 milioni nei prossimi due anni per interventi di riqualificazione e di recupero delle case sfitte di Aler, lo stanziamento di 4 milioni per il trasporto scolastico disabili e l'impegno a stabilizzare le misure B1 e B2 relative ai caregiver familiari anche per il 2025 e 2026 dopo le polemiche di quest'anno sui tagli, poi scongiurati, per le famiglie con persone con disabilità previsti dal Piano nazionale per la non autosufficienza recepito dalla Regione con una delibera a fine 2023.