ROMA, 28 MAG - "Firmato dalla Corte dei conti il decreto che adotta il Piano Nazionale Non Autosufficienza. Tre miliardi di euro per il triennio per sostenere le persone con disabilità o anziane non autosufficienti. Si tratta di una notizia importante per le famiglie e per i territori! Avanti tutta!". Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.
Locatelli, ok Corte dei conti al Piano nazionale non autosufficienza
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