ROMA, 17 GIU - "Ringrazio la Commissione Affari Costituzionali del Senato per l'approvazione all'unanimità del disegno di legge a prima firma Guidi. Il testo prevede la modifica dell'articolo 3 della Costituzione inserendo la parola 'disabilità' e la modifica dell'articolo 38 con l'eliminazione del termine 'minorati". Lo annuncia la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha partecipato oggi alla votazione in Commissione. "Quello di oggi è il primo passo di un percorso parlamentare che porterà ad innovare la nostra Costituzione - spiega Locatelli -. Il passaggio dalla mera capacità residua di lavorare alla valorizzazione della persona è fondamentale per garantire a tutti una migliore qualità della vita, a partire dal linguaggio, fino alle disposizioni normative e a una spinta culturale che veda la persona con le sue potenzialità e senza fermarsi ai limiti".
Locatelli, 'in Costituzione entra la parola disabilità, via minorati'
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