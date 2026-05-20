Lo chef ferito a Modena dimesso dall'ospedale, torna a casa

MODENA, 20 MAG - Ermanno Muccini, tra gli otto feriti di sabato pomeriggio a Modena, è tornato a casa. "Ora è a casa e vorrei che fosse tranquillo e sereno", fa sapere all'ANSA la sorella Maria Grazia, che domenica mattina era andata a trovarlo all'ospedale di Baggiovara. L'uomo, chef di 60 anni, era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dalla Citroen C3 di Salim El Koudri, lanciata a tutta velocità sui passanti in via Emilia Centro sabato pomeriggio. Non aveva riportato ferite gravi ma un trauma cranico con prognosi di trenta giorni.