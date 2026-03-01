Giornale di Brescia
ll Cuneo Volley è a Dubai, 'l'aria è pesante ma stiamo tutti bene'

CUNEO, 01 MAR - Ci sono anche i giocatori del Cuneo Volley, con staff e dirigenza al seguito, tra gli italiani presenti in queste ore a Dubai. La squadra, reduce dalla regular season del campionato di Superlega, è impegnata in questi giorni in un torneo internazionale negli Emirati Arabi Uniti. La delegazione cuneese si trova in un posto sicuro, ma a poche centinaia di metri da alcune delle zone colpite dagli attacchi missilistici iraniani. "Stiamo bene", rassicura il presidente Gabriele Costamagna. Lo conferma sui social lo schiacciatore Ivan Zaytsev: "Qui l'aria è pesante ma stiamo tutti bene. Un saluto speciale alle nostre famiglie. Tenete i nervi saldi". "Non piacevolissimo trovarsi esattamente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Grazie per i messaggi, stiamo bene", è il messaggio del coach Matteo Battocchio.

CUNEO

