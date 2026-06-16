PESCARA, 16 GIU - Lite con accoltellamento nella notte a Pescara. L'episodio è avvenuto in centro, in corso Umberto, nei pressi di piazza della Rinascita. Protagonisti un 19enne di origini straniere e un cinquantenne italiano. Al culmine del diverbio, scoppiato per futili motivi tra i due, che non si conoscevano, il giovane avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito l'uomo all'addome, per poi allontanarsi. Lanciato l'allarme, il ferito è stato trasportato in pronto soccorso per le cure del caso. Al momento è ricoverato in ospedale; non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante, che hanno avviato le indagini, coordinati dal dirigente Pierpaolo Varrasso. Gli accertamenti hanno consentito di individuare rapidamente il presunto responsabile. Il 19enne è al momento trattenuto in questura e, al termine delle formalità di rito, verrà trasferito in carcere.
Lite con accoltellamento a Pescara, un fermo per tentato omicidio
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