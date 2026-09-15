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L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna

ROMA, 15 SET - È di 15 giorni la proroga dei controlli "alle frontiere aeree e marittime con la Spagna" decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti "elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche."

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