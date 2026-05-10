L'Iran respinge il piano Usa, 'richieste eccessive'

ROMA, 11 MAG - L'Iran ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media di Teheran La proposta amerricana "avrebbe significato la sottomissione alle eccessive richieste" del presidente Donald Trump, riferisce la televisione statale Press Tv. "Il piano iraniano sottolinea la necessità che gli Stati Uniti paghino riparazioni di guerra e riafferma la sovranità dell'Iran sullo Stretto di Hormuz. Teheran ha ribadito la necessità della fine delle sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al Paese". "Non mi piace la loro lettera. È inappropriata. Non mi piace la loro risposta". E' quanto ha detto Trump in una breve telefonata con Axios, in merito al responso dell'Iran sulla proposta Usa di memorandum per chiudere la guerra. Il tycoon si è tuttavia rifiutato di scendere nei dettagli sui contenuti della risposta stessa, attesa per giorni dagli Usa. La Casa Bianca sperava che le posizioni di Teheran mostrassero ulteriori progressi verso un accordo, ma la reazione iniziale di Trump è sembrata indicare l'esatto contrario.