L'Iran accusa gli Usa di violare la tregua con attacchi alle navi

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 08 MAG - Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz, affermando che gli attacchi alle forze statunitensi sono stati una rappresaglia. Gli Stati Uniti "hanno preso di mira una petroliera iraniana che si spostava dalle acque costiere iraniane nella regione di Jask verso lo Stretto di Hormuz, così come un'altra nave che entrava nello Stretto di Hormuz di fronte al porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti", ha dichiarato il comando centrale dell'esercito in un comunicato citato dalla televisione di Stato. Il comando militare centrale iraniano ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver condotto attacchi contro l'Iran meridionale "in collaborazione con altri paesi della regione". Le forze iraniane "hanno reagito immediatamente attaccando navi militari americane, infliggendo danni significativi", ha aggiunto. (ANSA-AFP).