L'inflazione in Germania scende al 2,6% a maggio

BERLINO, 29 MAG - A maggio il tasso d'inflazione in Germania è sceso al 2,6%. È quanto emerge da una prima stima dell'Ufficio federale di statistica. Ad aprile i prezzi al consumo erano ancora aumentati del 2,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, registrando il rialzo più forte dal gennaio 2024. Lo riporta la dpa. La guerra in Iran ha fatto impennare i prezzi dell'energia e sta frenando l'economia. Da marzo, in Germania i costi per il riscaldamento e il carburante sono aumentati vertiginosamente. Tuttavia, lo sconto sul carburante introdotto dal governo federale ha frenato l'aumento dei prezzi a maggio: dal 1° maggio al 30 giugno, l'imposta sull'energia sul litro di diesel e benzina è stata ridotta di circa 17 centesimi.