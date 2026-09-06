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Libano, 'salgono a 7 i morti dopo un nuovo attacco israeliano a sud'

BEIRUT, 06 SET - Un nuovo attacco israeliano nel sud del Libano ha causato oggi la morte di tre persone, secondo quanto annunciato dal ministero della Salute, portando a sette il bilancio complessivo delle vittime della giornata in un contesto di tregua fragile. L'attacco, condotto con un drone, ha colpito un parcheggio nella regione di Nabatiyeh, stando alla nota ufficiale.

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