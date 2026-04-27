Libano, 'respingeremo qualsiasi accordo umiliante con Israele'

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 27 APR - Il presidente libanese Joseph Aoun afferma che respingerà qualsiasi accordo "umiliante" con Israele al termine dei negoziati. Il presidente libanese ha anche risposto a Hezbollah: portare il Paese in guerra è "tradimento". Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che i negoziati diretti con Israele mirano a porre fine al conflitto con Hezbollah, accusando al contempo di "tradimento" coloro che hanno trascinato il Libano in guerra, in un implicito rimprovero al gruppo armato sostenuto dall'Iran. "Il mio obiettivo è raggiungere la fine dello stato di guerra con Israele, in modo simile all'armistizio del 1949", ha affermato Aoun in una dichiarazione, aggiungendo: "Vi assicuro che non accetterò di raggiungere un accordo umiliante". "Coloro che ci hanno trascinato in guerra in Libano ora ci ritengono responsabili perché abbiamo preso la decisione di avviare i negoziati... Quello che stiamo facendo non è tradimento. Piuttosto, il tradimento è commesso da coloro che portano il proprio paese in guerra per perseguire interessi stranieri", ha concluso. (ANSA-AFP).