L'Fmi ristabilisce le relazioni con il Venezuela

CARACAS, 16 APR - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ripristinato le sue relazioni con il Venezuela, sospese nel 2019. L'Fmi "ha avviato un dialogo con il governo venezuelano, sotto l'amministrazione della presidente ad interim Delcy Rodriguez", ha dichiarato il fondo. L'interruzione delle relazioni era avvenuta a causa delle dispute sul riconoscimento del governo del presidente de facto Nicolás Maduro Moros. Sostenuta dalla maggioranza dei Paesi membri, l'attuale decisione dell'istituzione guidata da Kristalina Georgieva apre alla possibilità di un futuro sostegno finanziario al Venezuela, qualora richiesto dal governo di Caracas. I rapporti erano stati sospesi sette anni fa quando l'Fmi aveva riconosciuto l'opposizione come autorità legittima. Il riavvicinamento si inserisce in un più ampio processo di normalizzazione internazionale e di allentamento delle sanzioni, con l'obiettivo di favorire la ripresa economica del Paese sudamericano ancora segnato da una profonda crisi.