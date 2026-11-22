BRASILIA, 22 NOV - L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ricoverato in terapia intensiva a causa di un problema intestinale, ha trascorso la notte "senza dolori" ed è riuscito a fare una passeggiata, ha reso noto oggi sua moglie. L'ex capo di Stato, 71 anni - attualmente agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per aver complottato un colpo di Stato - è stato ricoverato venerdì presso l'ospedale DF Star di Brasilia, dove i medici hanno diagnosticato un "addome acuto ostruttivo". Oggi l'ospedale ha riferito che Bolsonaro rimane in condizioni "clinicamente stabili" e sta proseguendo il "trattamento, il digiuno e il supporto nutrizionale", senza tuttavia specificare quando sarà dimesso. La moglie del leader di estrema destra, Michelle Bolsonaro, ha chiesto su Instagram di "continuare a pregare per lui, affinché il suo intestino torni a funzionare normalmente e non sia necessario ricorrere a un intervento più invasivo". Bolsonaro, presidente dal 2019 al 2022, soffre di ricorrenti complicazioni addominali sin da quando, nel 2018, fu accoltellato durante la campagna elettorale; da allora è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. L'anno scorso è stato condannato a 27 anni di carcere per aver tentato di mantenere il potere dopo aver perso le elezioni del 2022 contro Luiz Inácio Lula da Silva. Il figlio maggiore di Bolsonaro, Flavio, si è candidato alle elezioni presidenziali brasiliane il mese scorso, venendo sconfitto da Lula, per poi fuggire negli Stati Uniti insieme ai suoi familiari più stretti.
L'ex leader brasiliano Jair Bolsonaro in terapia intensiva in 'condizioni stabili'
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