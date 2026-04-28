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L'Europarlamento chiede legge Ue sullo stupro basata su assenza di consenso

STRASBURGO, 28 APR - Il Parlamento europeo ha adottato, con 447 voti a favore, 160 contrari e 43 astensioni, la risoluzione per chiedere una legislazione Ue contro lo stupro basata sull'assenza di consenso. Gli eurodeputati chiedono alla Commissione europea una nuova normativa complementare alla direttiva Ue del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e quella domestica, inserendo anche la definizione di stupro basato sull'assenza di consenso, in linea con la dichiarazione di Istanbul. Il risultato è stato accolto con un applauso in Aula.

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