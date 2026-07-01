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L'esame della legge elettorale in Aula slitta al 14 luglio

ROMA, 01 LUG - Il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'Aula della Camera dal 14 luglio. È quanto emerso - secondo quanto si apprende - nel corso della capigruppo di Montecitorio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo dopo che era approdato il 26 giugno in Aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'Aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana.

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