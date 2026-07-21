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Lepore: "Ieri a Bologna due piazze, solo una rappresenta la città"

BOLOGNA, 21 LUG - "Ieri Bologna ha visto due piazze. Piazza Nettuno rappresenta Bologna. C'erano migliaia di persone che si sono incontrate pacificamente e spontaneamente, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir. Piazza Roosevelt e gli scontri, invece, non rappresentano Bologna. Chi pensa di rispondere alla violenza con la violenza si chiama fuori dallo stato di diritto. E dunque si chiama fuori dalla nostra comunità democratica". Lo scrive, in una lettera aperta alla città, il sindaco Matteo Lepore dopo gli scontri di ieri sera.

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