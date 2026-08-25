MILANO, 25 AGO - "Sui Moretti non penso niente, non mi interessano, mi interessa solo la mia vita. L'ho vista sfuggire una notte e non voglio più perderla". E' quanto ha detto all'ANSA Leonardo Bove, 16enne milanese rimasto gravemente ferito nel rogo di Crans-Montana e dimesso dall'ospedale Niguarda dopo sei mesi e mezzo. "Dico solo che dovrebbero prendersi le loro responsabilità, sono un uomo e una donna adulta: si sono presi la responsabilità di aprire un locale, devono prendersi la responsabilità anche per quello che è successo", ha spiegato. A Crans-Montana, non tornerà mai più: "Non ci voglio tornare, lo voglio cancellare dalla mia vita".
Leonardo Bove dopo Crans, 'ho visto sfuggire mia vita, non voglio più perderla
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