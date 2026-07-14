ROMA, 14 LUG - L'emendamento della Lega sul terzo mandato per i governatori, a prima firma Panizzut, è tra quelli dichiarati "non ammissibili" dalla presidenza della Camera "in quanto estranei ai contenuti" della legge elettorale. Lo ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli durante la seduta.
L.elettorale, l'emendamento della Lega sul terzo mandato è inammissibile
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