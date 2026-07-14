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L.elettorale, l'emendamento della Lega sul terzo mandato è inammissibile

ROMA, 14 LUG - L'emendamento della Lega sul terzo mandato per i governatori, a prima firma Panizzut, è tra quelli dichiarati "non ammissibili" dalla presidenza della Camera "in quanto estranei ai contenuti" della legge elettorale. Lo ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli durante la seduta.

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