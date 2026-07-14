ROMA, 14 LUG - Bocciato nell'Aula della Camera, con 207 voti contrari e 155 favorevoli, un subemendamento all'emendamento di maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale che riguardava la parità di genere. Il testo, a prima firma Luana Zanella (Avs) e sottoscritto anche da Pd e M5s, prevedeva che "nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista i candidati capilista non possono essere dello stesso genere in numero superiore al 50% del totale".
Legge elettorale, bocciata la proposta delle opposizioni per la parità di genere
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