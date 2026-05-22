Legali Flotilla, valutiamo denuncia per tortura

ROMA, 22 MAG - Il team legale italiano della Flotilla valuta una denuncia per tortura in merito alle condizioni in cui gli attivisti sono stati trattenuti in Israele. Secondo quanto si apprende, le avvocate stanno iniziando a raccogliere le testimonianze degli italiani rientrati ieri e presenteranno una integrazione alla denuncia/querela depositata il 19 maggio in Procura a Roma. Sulla base delle 'sommarie informazioni' che verranno raccolte, le legali denunceranno ai pm della Capitale tutti i reati subiti.