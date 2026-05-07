Legale Stasi: 'Alberto ha una speranza sempre più crescente'

MILANO, 07 MAG - "Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma ha anche comunque un equilibro che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto, e altrettanto consapevole che questa è un'indagine seria, che forse ci permetterà di lavorare intensamente, e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione". Lo ha detto l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, in collegamento con il programma 'IgnotoX' su La7.