Legale Sempio, 'sottoscrivo parole di Nordio su anomalia Garlasco'

MILANO, 13 MAG - "Sottoscrivo umilmente e non in quanto di parte, ma in quanto umile giurista, le parole del Ministro". Così Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, commenta le parole del ministro Nordio che ha definito il caso Garlasco "una situazione anomala" in cui "una persona ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre attualmente si indaga" su un'altra. "E' quello che io dico dal momento della mia nomina - dice Cataliotti - laddove la normativa fosse interpretata in senso tale da consentire un nuovo processo a carico di persona diversa da un condannato per reato monosoggettivo, sarebbe o incostituzionale o comunque da modificare".