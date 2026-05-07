Legale Sempio, 'nella notifica nessuna novità, imputazione è la più pesante'

MILANO, 07 MAG - "L'avviso è conferma a quella che era l'imputazione nell'invito a comparire per ieri. Quanto alla portata della accusa, non c'è nessuna novità". Così Liborio Cataliotti, che con Angela Taccia difende Andrea Sempio, sulla chiusura dell'inchiesta di Garlasco. "In tempo reale stiamo chiedendo l'accesso al fascicolo, acquisibile anche per via telematica, e quando parlo di fascicolo intendo le prove che hanno supportato questa pesante imputazione, la più pesante che possa esserci nel nostro sistema penale - aggiunge intervistato da Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia, su Canale 5 -. Ne sapremo di più quando avremo accesso al fascicolo".