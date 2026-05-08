Legale Sempio, 'intercettazione sul sangue? Un verbale di Stasi'

MILANO, 08 MAG - "Due miei collaboratori, un terzo è a Milano, sono a Pavia e stanno facendo la copia con l'estrazione dei file audio in questione. Dispongo già del testo di questa captazione. Una delle due rappresenterebbe - uso dieci volte il condizionale - il nuovo fondamento probatorio di questa accusa nei confronti di Andrea Sempio. Il resto è questione di consulenze che si contrappongono ad altre consulenze". L'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, è intervenuto così a 'Tg4 - Diario del Giorno', la trasmissione condotta da Sabrina Scampini su Retequattro, in merito alla intercettazione del 12 maggio 2025 di Andrea Sempio in relazione a cosa fece e dove si trovava la mattina del 13 agosto 2007. "Quella di cui avete parlato e che avete riportato per estratto è, in tutta evidenza, la rappresentazione di un verbale di Stasi che risponde alle domande degli inquirenti, domande a lui rivolte nei giorni immediatamente successivi all'omicidio - aggiunge il legale -. Una riproduzione che viene inframezzata da commenti del nostro assistito. Solo l'audizione dell'audio ci consentirà di discernere quando Andrea Sempio riportasse le parole di Stasi in prima persona e di chi gli rivolgeva le domande e quando, invece, commentasse. Il tenore di quella captazione è chiaramente riferito a una delle più deposizioni di Alberto Stasi". "Dove si trovava Sempio e con chi era durante le intercettazioni? Credo in auto, di soliloqui ce ne sono diversi - risponde l'avvocato Cataliotti -. Per il momento, ci è stato consentito di prendere con strumenti ad hoc gli audio di quelle captazioni che sono menzionate nel 415-bis. Non avremo oggi ancora le altre, però, quando si parla di dichiarazioni, soliloqui - che sarebbero confessori - invito alla massima prudenza. Le prove che sono state raccolte in questo fascicolo, a discarico della responsabilità di Stasi, sono perfettamente differenti rispetto agli indizi che graverebbero sul mio assistito".